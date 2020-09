Stand: 25.09.2020 09:58 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Polizisten-Ohrfeige in Göttingen: Opfer äußert sich

Nach dem mutmaßlichen Fall von Polizeigewalt in Göttingenhat sich das Opfer geäußert. Der 19-Jährige sagte gegenüber NDR 1 Niedersachsen, dass er keine Polizisten beleidigt habe. Damit widerspricht er der Darstellung der Polizei Göttingen. Diese hatte darauf verwiesen, dass vor der in einer Videosequenz zu sehenden Ohrfeige der 19-Jährige den Beamten gegenüber hoch aggressiv aufgetreten sei und sie aufs Übelste beleidigt habe. Das Opfer hält die Ohrfeige für einen Fall von Polizeigewalt. Von den eingeleiteten Ermittlungen gegen den Beamten erwarte er aber nicht viel, sagte er dem NDR.

Ermittlungen wegen Verdacht auf Körperverletzung im Amt

Der Fall hatte aufgrund der auf Youtube und Twitter verbreiteten Videosequenz für große Empörung gesorgt. Innenminister Boris Pistorius verurteilte die Aktion: Der Beamte hätte sich nicht provozieren lassen dürfen, sagte der SPD-Politiker. Das Geschehen, dass sich am Donnerstag vor einer Woche in der Wohnung des jungen Mannes im Stadtteil Holtensen ereignete, wurde ins Internet übertragen, weil der 19-Jährige zum Zeitpunkt des Einsatzes in einer Videokonferenz war. Die Übertragung wurde von anderen mitgeschnitten. Was der junge Mann und die Beamten besprechen, ist nicht zu hören. Die Polizei Göttingen teilte darauf mit, dass gegen den beteiligten Beamten wegen Verdacht auf Körperverletzung im Amt ermittelt werde. Aus Gründen der Neutralität untersuche die Polizei Hildesheim den Fall.

19-Jähriger räumt erhöhte Lautstärke ein

Ermittelt wird demnach auch gegen den 19-Jährigen wegen Beleidigung und Ruhestörung. Die Beamten mussten demnach viermal ausrücken, weil dieser extrem laut Musik gehört und gegen Türen und Wände geschlagen haben soll. Der 19-Jährige räumte die erhöhte Lautstärke gegenüber dem NDR ein. Er habe sich über ein Online-Portal mit rund 30 Freunden unterhalten und dabei Computerspiele gespielt. Weil dies alles über Lautsprecher lief, sei es etwas lauter zugegangen, so der junge Mann.

