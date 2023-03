Stand: 14.03.2023 11:41 Uhr Polizei in Braunschweig warnt vor Schockanrufen

Die Polizei in Braunschweig warnt derzeit wieder vor sogenannten Schockanrufen: Vor allem älteren Menschen wird am Telefon zum Beispiel vorgegaukelt, Sohn oder Tochter hätten einen tödlichen Unfall verursacht und nun müsse eine hohe Kaution gezahlt werden. In Braunschweig sind Trickbetrügerinnen mit dieser Enkeltrick-Masche gleich zweimal erfolgreich gewesen. Laut Polizei erbeuteten die Unbekannten bei einer 83-Jährigen und einem 85-Jährigen jeweils einen mittleren fünfstelligen Betrag. Das Geld hatte eine Frau am vergangenen Freitag von ihren Opfern abgeholt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0531) 476 25 16 entgegen.

