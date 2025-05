Händel-Festspiele: Audio-Walk führt klangvoll durch Göttingen Stand: 16.05.2025 13:02 Uhr Der Wall in Göttingen führt drei Kilometer um die Altstadt. Jogger drehen hier gern ihre Runden. Linden stehen am Wegesrand - und hölzerne Stelen mit Infotafeln und QR-Codes zum Händel-Audio-Walk.

von Jan Fragel

Mit dem Handy gescannt, Kopfhörer ins Ohr und los geht es - zuerst mit Musik. Die Ouvertüre von Händels "Tamerlano" erklingt. Dann erzählen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9b des Göttinger Theodor-Lessing-Gymnasiums die Geschichte, um die es in Händels Oper geht. "Bajazet, du bist besiegt. Warum kämpfst du noch?", sagt Tamerlano da. Und Bajazet antwortet: "Lieber sterbe ich, als mich vor dir zu beugen." Ab dann geht es um Stolz und Ehre, Leben und Tod. Sehr schnell ist der Zuhörer mittendrin in der Opernwelt aus Macht und Gewalt, Liebe, Tod und Leidenschaft. Die Schülerinnen und Schüler wollten einen kleinen Einblick in die Oper geben, heißt es an der ersten Hörstation.

Eine alte Geschichte für junge Ohren

Wer beim Spazierengehen die Geschichten hört, kann dabei alle Stationen abhören. Sie sind jeweils zwischen zweieinhalb und elf Minuten lang. So zum Beispiel an der dritten Station: "Ich befinde mich mitten in einem Alptraum. Mein Vater, der stolze Bajazet, wird gefangen genommen und seine Größe wird gedemütigt. Ich sehe, wie es ihn von innen herausriss. Und jetzt versucht Tamerlano, unser Feind, mich zu zwingen, ihn zu heiraten", erzählt Luise in ihrer Rolle als Asteria. Um sich in die Rolle hineinzufühlen, habe sie sich mit Asteria verglichen, erklärt die Schülerin. Die Geschichte der Asteria zu erzählen, sei ihr leichter gefallen, indem sie sich Asteria in Alltagssituationen vorgestellt habe, "wie das jetzt wäre, wenn das heutzutage wäre."

Händel in heutiger Sprache

Alle Schülerinnen und Schüler haben sich zuerst mit den Operntexten und den Figuren auseinandergesetzt, erklärt Luise. Sie haben aus dem Original eigene Texte entwickelt, in heutiger Sprache, und sie haben sie immer wieder vorgetragen, daran gefeilt und neue Dialoge entwickelt. Unterstützt wurden sie dabei vom leitenden Dramaturgen des Jungen Theaters in Göttingen, Christian Vilmar. Die Vorgehensweise der Jugendlichen zu sehen, sei "total spannend" gewesen, so Vilmar, "und weiterzuführen bis zur Aufnahme, die Texte noch einmal zu bearbeiten, die Betonungen rauszuarbeiten und auch den Sinn auch, die Haltung". Im Theater sei es immer besonders wichtig, sagt Vilmar, eine Haltung zu haben, "um den Text zu sprechen und - ganz wichtig - die Emotionen hervorzubringen." Die Musik hat bei dem Projekt zunächst nur eine untergeordnete Rolle gespielt.

Trotz Lehrstoff: "Eine supertolle Erfahrung"

Die Jugendlichen waren begeistert von der Arbeit an diesem Projekt. "Es macht Spaß, auch wenn man das vorher nicht denkt", heißt es da. Und: "Ich fand es sehr aufregend zu sehen, wie aus unseren geschriebenen Texten Schritt für Schritt diese Oper entstanden ist." Nun war die Oper keine freiwillige AG, sondern Unterrichtsstoff, der auch benotet wurde. Trotzdem ist auch ihr Lehrer Christian Neofotistos stolz, weil alle über sich hinausgewachsen seien: "Es war eine großartige Klassenleistung", sagt der Lehrer für Darstellendes Spiel, Deutsch und Geschichte. "Wir haben jeden einzelnen Schüler und jede einzelne Schülerin mit auf diesem Audio-Walk."

Eigentlich ist der Göttinger Audio-Walk zur Händel-Oper "Tamerlano" für Jugendliche gedacht. Er könnte aber auch Erwachsenen einen guten Einstieg bieten in die Welt der Barock-Oper. Das gesamte Programm der Internationelen Händel-Festspiele Göttingen gibt es online.

Weitere Informationen "Rollender Georg": Lkw bringt klassische Musik in die Region Kurz vor Beginn der Händel-Festspiele bringen Pop-Up-Konzerte auf einer Lkw-Ladefläche die Musik von Göttingen aufs Land. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Der Morgen | 16.05.2025 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klassik