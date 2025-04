Bad Lauterberg: Cannabis-Plantage in leer stehender Fleischerei Stand: 17.04.2025 14:45 Uhr Die Polizei hat in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) einen professionell angelegten, illegalen Cannabis-Anbau entdeckt. Bei der Razzia fanden die Beamten in dem Gebäude auch zwei scharfe Schusswaffen.

Vor einer Woche war die Polizei wegen eines vermeintlichen Einbruchs zu einer leer stehenden Fleischerei in der Innenstadt von Bad Lauterberg gerufen worden. Was die Beamten dort entdeckten, ging allerdings weit über ein aufgebrochenes Türschloss hinaus: Im Inneren des dreigeschossigen Fachwerkbaus stießen sie auf eine professionell betriebene Indoor-Plantage mit rund 480 Hanfpflanzen, wie Polizei nun mitteilte.

Polizei findet 20 Kilogramm Cannabis

Teile der Ernte waren bereits abgepackt - insgesamt stellten die Beamten rund 20 Kilogramm Cannabis sicher. Der geschätzte Schwarzmarktwert liege bei rund 200.000 Euro, so eine Sprecherin der Polizeiinspektion Göttingen. Da sich im Gebäude insgesamt 720 Pflanzbehälter befanden, gehen die Ermittler davon aus, dass mindestens eine frühere Ernte bereits abgewickelt wurde. Wie und wohin die Drogen weitergegeben wurden, sei bislang unklar.

Fachwerkhaus komplett umgebaut: Ermittler sprechen von "Drogenunternehmen"

Für den Betrieb der Anlage war das gesamte Gebäude umgebaut worden. Die Räume waren nach Informationen der Polizei mit Leichtbauwänden unterteilt, es wurden eigene Strom- und Wasserzähler installiert, Fenster und Türen mit Aluminiumfolie und Bauschaum licht- und geruchsdicht versiegelt. Die gesamte Technik - von Beleuchtung über Belüftung bis zur Wasserzufuhr - sei auf einen dauerhaften Betrieb ausgelegt gewesen, so die Polizei. Die Ermittler fanden in dem Gebäude auch zwei scharfe Schusswaffen. "Dass es in unmittelbarer Nähe der belebten Fußgängerzone überhaupt möglich ist, so lange unbemerkt ein derartiges Drogenunternehmen zu betreiben, hätten wir so nicht erwartet", sagte Guido Schwarze, Leiter des Polizeikommissariats Bad Lauterberg.

Fünf Männer festgenommen

Noch in der Nacht vom 7. April nahm die Polizei eigenen Angaben zufolge fünf Männer im Alter zwischen 21 und 47 Jahren fest. Die Männer hätten versucht, vom Tatort zu fliehen, so die Polizei. Zwei Mittäter hätten dabei entkommen können, von ihnen fehle jede Spur. Die anderen fünf sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hatte die Haft wegen "Fluchtgefahr" beantragt. Die Ermittlungen dauern an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.04.2025 | 13:30 Uhr