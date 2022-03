Stand: 03.03.2022 12:07 Uhr Polizei: Feuer in Reifenlager war Brandstiftung

Knapp fünf Monate nach einem Großbrand in Schöppenstedt (Landkreis Wolfenbüttel), bei dem ein Gebäudekomplex zerstört wurde, ist laut Polizei klar, dass das Feuer gelegt wurde. Dies würden Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft Braunschweig und der Polizei Wolfenbüttel eindeutig zeigen. Die Ermittler hoffen auf Zeugen und verweisen auf eine Belohnung in Höhe von 20.000 Euro, die eine Versicherung ausgelobt hat. Das Feuer war am 19. Oktober 2021 in einem Lager für Autoreifen ausgebrochen. Der Schaden liegt laut Polizei bei mehr als einer Million Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05331) 93 30 entgegen genommen.

Weitere Informationen Brand in Reifenlager: Starker Rauch in Schöppenstedt Anwohnende wurden am Dienstag gebeten, Fenster geschlossen zu halten. Die Brandursache ist noch unklar. mehr

