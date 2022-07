Stand: 28.07.2022 15:14 Uhr Plattdeutsch-Gottesdienste für Südniedersachsen angekündigt

Das ehrenamtliche Team der "Plattdütschen Kerke underwejens" geht ab Ende August auf Tournee durch die Region. Das hat der evangelische Kirchenkreis Leine-Solling am Donnerstag mitgeteilt. Die Gottesdienste mit dem Thema "Früher war alles besser! Oder doch nicht?" werden in südniedersächsischem Plattdeutsch gehalten, dem sogenannten Ostfälischen Platt. Um den Besuchenden das Verstehen zu erleichtern, wird der Gottesdienst durch Bilder und Anschauungsobjekte angereichert. Die ersten plattdeutschen Gottesdienste finden am 28. August in Dassensen und in Iber statt, beide Ortschaften gehören zur Stadt Einbeck.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 29.07.2022 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch