Niedersachsen: Kommunen bereiten Aufbau von Impfzentren vor Stand: 23.11.2020 10:50 Uhr Noch im Dezember könnten die ersten Menschen in Deutschland gegen Corona geimpft werden, damit rechnet Bundesgesundheitsminister Spahn. Kommunen bereiten sich auf die Einrichtung der Impfzentren vor.

Pro Landkreis und kreisfreier Stadt sieht das Konzept des Landes Niedersachsen in der Regel jeweils ein Impfzentrum vor. Je nach Einwohnerzahl können es aber auch zwei sein, wie etwa in den Landkreisen Braunschweig, Osnabrück und Stade oder sogar jeweils vier für Stadt und Region Hannover. Landesweit suchen die Kommunen derzeit nach geeigneten Gebäuden. In Frage kommen etwa größere Turn- und Veranstaltungshallen. Diese sind dann aber für Monate blockiert, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Das Land stellt folgende Anforderungen an Impfzentren:

räumliche Unterteilung für einzelne Stationen soll direkt vorhanden oder mit geringem Aufwand zu schaffen sein

gesicherter Lagerraum für den Impfstoff

stabile Internetverbindung

getrennte Ein- und Ausgangsbereiche

ausreichend Parkflächen

gute Anbindung an öffentlichen Personennahverkehr

(überdachte) Wartebereiche, möglichst an Ein- und Ausgang

barrierefreie beziehungsweise barrierearme Objekte

ausreichend sanitäre Anlagen

ausreichend Platz auf Fluren und in Funktionsräumen zur Wahrung des Infektionsschutzes

Kommunen müssen Personal rekrutieren

Wenn sie geeignete Objekte gefunden haben, sind die Kommunen auch für deren Ausstattung verantwortlich. Sie müssen sich beispielsweise um Tische, Stühle, Liegen und medizinisches Material wie Desinfektionsmittel und Tupfer kümmern. Auch für die Rekrutierung von Personal, das impfen darf, sowie von Personal, das sich um die Dokumentation, Registrierung, Betreuung und Sicherheit kümmert, sind die Kommunen zuständig. Darüber hinaus müssen sie die Termine für die Impfungen koordinieren und Dokumentations- und Statistikdaten an das Land weiterleiten. In Wolfsburg kümmert sich etwa eine Arbeitsgruppe unter Leitung der Abteilung Katastrophenschutz um die Umsetzung.

Spahn optimistisch, dass Impfungen noch dieses Jahr beginnen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Bundesländer derweil gebeten, die Impfzentren bereits Mitte Dezember einsatzbereit zu haben, wie er im Gespräch mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" sagte. Es sei ihm lieber, wenn ein Impfzentrum startbereit, aber noch ein paar Tage außer Betrieb ist, als wenn es einen zugelassenen Impfstoff gibt, der nicht gleich genutzt werden könne. Es gebe Anlass zum Optimismus, dass es noch in diesem Jahr eine Zulassung für einen Impfstoff in Europa geben wird, sagte Spahn. "Und dann können wir mit den Impfungen sofort loslegen."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.11.2020 | 12:00 Uhr