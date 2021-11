Stand: 03.11.2021 09:15 Uhr Nachbarin mit Auto überrollt - Prozess startet

Eine Radfahrerin wird von einem Auto überrollt, wird schwer verletzt und stirbt ein Jahr später daran. Wegen dieses Vorfalls vor drei Jahren in Bad Lauterberg steht seit Mittwoch die 47-jährige Fahrerin des Wagens vor dem Landgericht Göttingen. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten Totschlag vor. Sie soll die Radfahrerin, ihre Nachbarin, sehendes Auges überfahren haben. Das 58-jährige Opfer sei damals gestürzt, als sie vom Auto erfasst wurde. Anschließend soll die Angeklagte ihre Nachbarin mehrfach überrollt haben. Das Opfer sei lebensgefährlich verletzt worden, habe am Unfallort reanimiert werden müssen, heißt es in der Anklageschrift. Die Verletzte habe multiple Knochen- und Organverletzungen erlitten, an denen sie ein Jahr später in einem Pflegeheim gestorben sei.

