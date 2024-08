Stand: 28.08.2024 09:21 Uhr Nach Krawallen bei Eintracht-Spiel: Zwei gesuchte Fans stellen sich

Zwei der drei gesuchten Fans von Eintracht Braunschweig haben sich nach einer Öffentlichkeitsfahndung eigenständig bei der Polizei gemeldet. Nach einem weiteren Mann werde noch gesucht, so die Polizei. Nach Ausschreitungen beim Fußballspiel von Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC im vergangenen Februar hatte die Polizei öffentlich mit Fotos nach drei Verdächtigen gefahndet. Sie sollen nach dem Spiel des Fußball-Zweitligisten hinter der Südkurve des Eintracht-Stadions in Braunschweig mehrere Beamte angegriffen haben. 13 Polizistinnen und Polizisten wurden dabei den Angaben zufolge verletzt. Gegen die Verdächtigen wird wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Für die Öffentlichkeitsfahndung hatte das Amtsgericht Braunschweig Ausschnitte aus Filmaufnahmen als Fotos freigeben. Wer Hinweise zu der noch gesuchten Person geben kann, soll sich an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0531) 476-2516 wenden.

Weitere Informationen Braunschweig: Zahlreiche Verletzte bei Ausschreitungen im Stadion Polizei und Verein machen nach dem Zweitliga-Fußballspiel vom Samstag unterschiedliche Angaben zur Ursache der Eskalation. (26.02.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 28.08.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig Eintracht Braunschweig