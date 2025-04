Stand: 03.04.2025 14:13 Uhr Verein gründet Schutzhof für Hunde bei Göttingen

Der Verein "Aktiv für Hunde in Not" eröffnet am kommenden Wochenende einen neuen Hundeschutzhof im Landkreis Göttingen. Zehn bis zwölf Vierbeiner sollen auf dem umgebauten Bauernhof bei Varlosen Platz finden, kündigte der Verein an. Auch wegen der Schließung des Göttinger Tierheims Ende 2022 sei der Platz in vielen Einrichtungen knapp, schon jetzt gebe es zahlreiche Anfragen, sagte die Vorsitzende Carola Staege. In Varlosen sollen ihr zufolge künftig Hunde aufgenommen und vermittelt werden - für Katzen und Kleintiere fehle leider der Platz. "Aktiv für Hunde in Not" half ursprünglich Straßenhunden in Kroatien. Einen Schutzhof in Deutschland wollte der Verein laut Staege aber schon länger aufbauen. Nun habe "eine tierliebe Investorin" den Umbau finanziert und den Hof an den Verein vermietet.

