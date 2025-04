Stand: 03.04.2025 10:40 Uhr Pitbull beißt Mann in Göttinger Innenstadt - Halter unbekannt

Die Polizei Göttingen sucht Zeugen nach einem Pitbull-Angriff. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, wurde ein Mann am vergangenen Mittwochnachmittag auf dem Robert-Gernhardt-Platz von dem Hund ins Bein gebissen und leicht verletzt. Nach Angaben des Opfers war das Tier während des Vorfalls angeleint. Der Fußgänger kam zur Versorgung der Wunde mit dem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die Polizei sucht nach dem Halter des Tieres. Der Hundebesitzer habe einen günstigen Moment genutzt und den Ort des Geschehens verlassen, obwohl beide Männer vereinbart hatten, ihre Handynummern auszutauschen, hieß es.

Schlagwörter zu diesem Artikel Haustiere Göttingen