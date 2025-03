VW baut neuen Elektro-Kleinwagen ID. Every1 in Portugal Stand: 10.03.2025 21:33 Uhr Volkswagen erweitert sein Sortiment um ein erschwinglicheres Elektro-Einsteigermodell. Wenige Tage nach der Weltpremiere des ID. Every1 ist nun klar, wo der Wagen gebaut wird.

Demnach soll der Elektrostromer mit einem Einstiegspreis von 20.000 Euro in der VW-Fabrik in Palmela in Portugal gebaut werden. 2027 soll die Produktion des E-Autos starten. Das Werk in Portugal sei das "kosteneffizienteste", begründete Schäfer die Entscheidung. Bisher werde dort der T-Roc gebaut.

Weitere Elektro-Einsteigermodelle werden im Ausland hergestellt

Der ID. Every1 ist der vollelektrische Nachfolger des ehemaligen Kleinwagens Up. Vergangene Woche hatte VW den ersten Entwurf präsentiert. Eine Produktion des Wagens in Deutschland hatte VW-Chef Oliver Blume aus Kostengründen bereits vor einem Jahr ausgeschlossen. Auch der Elektro-Kleinwagen ID.2all, der 2026 auf den Markt kommen und 25.000 Euro kosten soll, wird aus denselben Gründen in Spanien hergestellt.

