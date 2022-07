Nach Großbrand in Peine: Feuerwehr löscht kleine Glutnester Stand: 26.07.2022 07:13 Uhr Die Nacht nach dem Großbrand in einem Gewerbegebiet in Peine verlief laut Feuerwehr weitgehend ruhig. Heute soll die Polizei mit den Ermittlungen am Brandort in Stederdorf beginnen.

Bis auf eine Brandwache sind inzwischen keine Feuerwehrleute mehr vor Ort. Diese habe nachts mehrfach aufgeflammte Glutnester gelöscht, wie ein Sprecher der Feuerwehr Peine dem NDR in Niedersachsen sagte. Er gehe davon aus, dass die Brandstelle im Laufe des Vormittags an die Polizei übergeben werden kann. Die Ursache für das Montagfrüh ausgebrochene Feuer ist bislang unklar. Es war offenbar in einer Lagerhalle ausgebrochen und hatte sich auf Wohnhäuser und weitere Hallen ausgebreitet.

Elf Personen aus Häusern evakuiert - keine Schwerverletzten

Nach Angaben von Peines Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) haben einige Anwohnerinnen und Anwohner sowie Einsatzkräfte leichte Verletzungen erlitten. Eine genaue Zahl nannte er am Montag nicht. Er sei sehr froh, dass es keinen größeren Personenschaden gegeben habe, sagte Saemann. Ortsbürgermeister Holger Hahn (SPD) berichtete, dass bei dem Brand im Ortsteil Stederdorf elf Menschen aus angrenzenden Häusern gerettet wurden. Der Schaden beläuft sich laut Saemann ersten Schätzungen zufolge auf mindestens fünf Millionen Euro. Laut Polizei wurden mehrere Lagerhallen und zwei Wohnhäuser beschädigt beziehungsweise zerstört.

Feuer hat sich "extrem schnell" ausgebreitet

Die zuerst betroffene Lagerhalle steht auf einem Betriebsgelände mit mehreren Firmen in Stederdorf, nördlich der Peiner Kernstadt. "Das Feuer hat sich extrem schnell auf die Halle und auch auf angrenzende Wohnhäuser ausgebreitet", sagte Feuerwehrsprecher Jörg Rühle. "Der Auslöser für das Feuer ist noch völlig unklar." Die Polizei werde Ermittlungen zur Ursache aufnehmen, sobald dies möglich sei.

250 Feuerwehrleute im Einsatz

An den Löscharbeiten waren Feuerwehren aus Braunschweig sowie dem Landkreis Peine mit mindestens 250 Kräften beteiligt. Gasflaschen, die in der Halle gelagert waren, machten die Arbeiten besonders schwierig und gefährlich. Lange war die Lage für die Feuerwehr unübersichtlich. Sie setzte eine Drohne ein, um ein klares Bild des Großfeuers zu bekommen.

