Stand: 02.01.2020 10:19 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Dieselbetrug: VW stimmt Vergleichsgesprächen zu

Im Streit um Schadenersatz für Hunderttausende Dieselfahrer scheint Volkswagen sich auf die Kläger zuzubewegen: Der Autobauer und der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) haben Vergleichsgespräche aufgenommen. Das teilten VW und der vzbv am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Die rund 444.000 an der Musterfeststellungsklage am Braunschweiger Oberlandesgericht beteiligten Dieselfahrer können sich damit Hoffnung machen, Ansprüche gegen VW durchzusetzen und eine Entschädigung für den Wertverlust ihrer Autos zu erhalten.

Videos 01:25 NDR Fernsehen: Niedersachsen 18.00 Musterverfahren: Gericht legt Vergleich nahe NDR Fernsehen: Niedersachsen 18.00 Der zweite Verhandlungstag der Musterfeststellungsklage gegen VW macht den Autobesitzern Hoffnung: Es scheint möglich, dass VW sich auf einen Vergleich einlässt. Video (01:25 min)

"Gemeinsames Ziel von vzbv und Volkswagen ist eine pragmatische Lösung im Sinne der Kunden", hieß es. Ob es zu einem Vergleich komme, sei offen, da sich die Gespräche erst in einem sehr frühen Stadium befänden.

Richter hatte zu Verhandlungen aufgefordert

Volkswagen hatte bereits im November angedeutet, dass es Vergleichsverhandlungen mit der Klägerseite geben könnte. Zuvor hatte der Vorsitzende Richter Michael Neef beide Seiten eindringlich zu solchen Verhandlungen aufgefordert. Bis dato hatte Volkswagen einen Vergleich immer als kaum vorstellbar abgelehnt.

Weitere Informationen Volkswagen lehnt Vergleich offenbar nicht mehr ab Vor dem Oberlandesgericht Braunschweig kommen sich VW und die Klägerseite offenbar näher. Der Autobauer lehnt einen Vergleich nach NDR Informationen nun nicht mehr ab. mehr 03:04 NDR Fernsehen: NDR//Aktuell Verbraucherzentralen klagen gegen VW NDR Fernsehen: NDR//Aktuell Mit einer Musterklage will der Bundesverband der Verbraucherzentralen Schadensersatz für Dieselfahrer erreichen. 430.000 Betroffene haben sich der Klage bisher angeschlossen. Video (03:04 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.01.2020 | 12:00 Uhr