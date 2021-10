Stand: 31.10.2021 16:11 Uhr Motorradfahrer stößt mit Greifvogel zusammen

Ein Motorradfahrer ist auf der B1 bei Groß Lafferde im Landkreis Peine von einem Greifvogel getroffen und verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 25-Jährige mit einer Gruppe von vier Motorradfahrenden unterwegs. Nach einem Überholvorgang prallte der Vogel gegen seinen Oberkörper. Um welche Art Greifvogel es sich handelte, teilte die Polizei nicht mit. Der Fahrer wurde den Angaben zufolge vom Motorrad geworfen und verletzte sich an der Schulter und am Fuß. Er kam ins Krankenhaus. Der Greifvogel überlebte den Zusammenstoß nicht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.10.2021 | 17:00 Uhr