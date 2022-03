Stand: 07.03.2022 07:48 Uhr Motorjacht in Wittingen brennt aus - 250.000 Euro Schaden

Im Hafen von Wittingen (Landkreis Gifhorn) ist ein zwölf Meter langes Boot durch ein Feuer zerstört worden. Ein Mann musste mit Verdacht auf eine Rauchgasverletzung ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei war die Motorjacht im Elbe-Seitenkanal am Sonntagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer habe sich so schnell ausgebreitet, dass der 53-jährige Besitzer schließlich ins kalte Wasser springen musste. Rund 55 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Über dem Sporthafen breitete sich zeitweise eine große Rauchwolke aus. Die Polizei schätzt den Schaden auf 250.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.03.2022 | 07:30 Uhr