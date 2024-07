Mit Messer bedroht: Polizei Braunschweig fahndet mit Phantombild Stand: 24.07.2024 13:32 Uhr Im Februar ist eine Frau in Braunschweig mit einem Messer bedroht worden. Außerdem soll sie rassistisch beleidigt worden sein. Die Polizei hat nun Bilder der mutmaßlichen Täterin veröffentlicht.

Die Polizei beschreibt die Verdächtige als etwa 1,65 Meter groß und von kräftiger Statur. Ihr Alter schätzen die Ermittler auf 23 bis 24 Jahre. Die mutmaßliche Täterin habe dunkelbraune Haare am Haaransatz und blonde, vermutlich gefärbte Haare an den Spitzen. Auffällig seien Muttermale auf der linken Wange. Die bedrohte Braunschweigerin hatte während der Tat Videos von der mutmaßlichen Täterin gemacht.

Fahndung nach rassistischer Tat in Braunschweig

Die Polizei veröffentlichte Screenshots aus den Videos des 19-jährigen Opfers. Die bislang unbekannten Täterin soll am Samstagmorgen des 10. Februar am Erfurtplatz in Braunschweig das Opfer mit einem Messer bedroht haben, berichtet die Polizei. Zuvor habe die Unbekannte versucht, die junge Frau zu schlagen und sie zudem rassistisch beleidigt. Seitdem wird ermittelt, nun hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Braunschweig unter der Telefonnummer (0531) 476 25 16 zu melden.

