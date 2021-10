Stand: 30.10.2021 14:41 Uhr Matrose fällt bei Peine in den Mittellandkanal

Ein Matrose ist auf dem Mittellandkanal bei Peine bei der Arbeit auf einem Binnenschiff von Bord gefallen. Das meldet die Polizei. Demnach fiel der 29-Jährige am Freitag ohne Fremdverschulden ins Wasser, während das Schiff weiter in Richtung Hannover fuhr. Der Kapitän hatte den Vorfall nicht bemerkt. Der Matrose rettete sich nach etwa fünf Minuten mit Hilfe eines 60-jährigen Zeugen aus dem elf Grad kalten Wasser ans Land. Mit einer leichten Beinverletzung und Verdacht auf eine Unterkühlung wurde er in ein Klinikum gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.10.2021 | 15:00 Uhr