Lachgas aus dem Automaten: Niedersachsen prüft Bundesratsinitiative Stand: 22.05.2024 14:53 Uhr Snack-Automaten in Gifhorn geben Lachgas aus. Der Stadtelternrat ist dagegen und hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach geschrieben. Auch Landesminister Philippi will gegen die Partydroge vorgehen.

Die drei kritisierten Automaten stehen in Gifhorn in der Nähe von Schulen, einem Kindergarten und einem Jugendzentrum. "Wir müssen uns fragen, warum der Verkauf von solch gefährlichen Substanzen in der Nähe von Kindern und Jugendlichen zulässig ist", sagte Stadtelternratsvorsitzender Christopher Finck. Der Bund müsse die geltenden Regeln prüfen und verschärfen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) müsse in Schulen für mehr Aufklärung über die Partydroge sorgen und für ein generelles Verkaufsverbot von Lachgas an Minderjährige eintreten. Auch Erwachsene sollten nach Ansicht der Elternvertreter Lachgaskartuschen mit mehr als acht Gramm Inhalt nicht mehr kaufen dürfen. So hatte es die Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN) vorgeschlagen.

Land prüft Bundesratsinitiative zu Regeln für Verkauf

Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) ist dafür, den Verkauf von Lachgas zu regulieren. "Unser Haus prüft gerade in enger Abstimmung mit dem Verbraucherschutzministerium eine entsprechende Bundesratsinitiative", sagte ein Sprecher des Umweltministeriums am Mittwoch. Derzeit scheine es sinnvoll, Lachgas in das Psychoaktive-Stoffe-Gesetz aufzunehmen, das novelliert werden soll. In mehreren europäischen Ländern sei der Verkauf deutlich eingeschränkt worden, um Kinder und Jugendliche zu schützen, hieß es.

CDU sieht Niedersachsen in der Vorreiterrolle

Die CDU-Fraktion im Landtag ist ebenfalls für ein Verkaufsverbot von Lachgas an Minderjährige. Niedersachsen müsse eine Vorreiterrolle übernehmen und umgehend eine Bundesratsinitiative für strengere gesetzliche Regelungen starten. "Wir appellieren an die Landesregierung, ihren Entwurf schnellstmöglich zu finalisieren und umzusetzen", sagte der gesundheitspolitische Sprecher, Volker Meyer, am Mittwoch.

Automaten-Betreiber: Lachgas gibt es erst ab 18 Jahren

Der Stadtelternrat hatte die örtlichen Behörden Anfang Mai aufgefordert, gegen das Angebot in den Snack-Automaten vorzugehen. Der Betreiber der Automaten betont derweil, dass es die Lachgaskartuschen sowohl in seinem Tabakladen als auch im Automaten erst ab 18 Jahren gebe. Dafür müssten sich die Käuferinnen und Käufer ausweisen.

Lachgas dient zum Sahneschäumen, für Narkosen und als Partydroge

Verkauf und Erwerb von Lachgas sind in Deutschland legal. In kleinen Mengen wird es etwa in der Gastronomie zum Aufschäumen von Sahne genutzt. Die Kartuschen in den Automaten in Gifhorn werden laut Hersteller zu diesem Zweck produziert. Es gibt sie in verschiedenen Geschmacksrichtungen wie Pfefferminze und Kokos, die die Sahne aromatisieren sollen. In Zahnartzpraxen wird Lachgas als Narkosemittel eingesetzt. Der private Konsum durch Kinder und Jugendliche kann riskant sein. Lachgas könne Bewusstlosigkeit, Blutbildstörungen, Lähmungserscheinungen und Hirnschäden verursachen, heißt es etwa von der Ärztekammer Niedersachsen.

Lachgas: So gefährlich ist die Partydroge Lachgas ist Distickstoffmonoxid (N2O). Mit dem in höheren Mengen betäubend wirkenden Gas wurden vor mehr als 200 Jahren erstmals schmerzfreie Operationen möglich. Inzwischen sind meist andere Narkosemittel im Einsatz.

In den vergangenen Jahren ist das Gas als Partydroge bekannt geworden. Unter Jugendlichen wird es etwa als "Rausch ohne Reue" propagiert. Suchtexperten sehen allerdings auch ein starkes psychisches Abhängigkeitspotenzial.

Laut Rainer Thomasius, Suchtexperte am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) sind in Zusammenhang mit Lachgas schon Todesfälle aufgetreten. Statistische Daten gibt es hierzulande allerdings noch keine, auch nicht über Langzeitfolgen des Konsums.

Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) warnt: Auf die Inhalation von Lachgas können schwere neurologische Beschwerden folgen: Sie reichten von Bewusstlosigkeit über Lähmungserscheinungen bis hin zu Hirnschäden.

