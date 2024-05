Lachgas am Snack-Automaten: Verkaufsort sorgt für Ärger Stand: 06.05.2024 15:58 Uhr Lachgas wird normalerweise in Zahnarztpraxen in der Narkose eingesetzt. Durch soziale Medien ist es zuletzt als Partydroge bekannt geworden. In Gifhorn sorgt der Verkauf per Automat nun für Aufregung.

Dem Stadtelternrat geht es insbesondere um den Standort. Drei Automaten, in denen das Lachgas neben Schoko-Riegeln und Gummibärchen verkauft wird, würden in unmittelbarer Nähe zu Schulen, einem Kindergarten und einem Jugendzentrum stehen. Das gehe überhaupt nicht, sagte Christopher Finck vom Stadtelternrat Gifhorn dem NDR Niedersachsen. Das Lachgas sei zwar legal, aber keinesfalls harmlos, sondern richtig gefährlich. Es sei total unverständlich, dass etwa zehnjährige Kinder so leicht an die Droge gelangen könnten, sagte Finck. Der Stadtelternrat hat daher die Stadt zum Handeln aufgefordert.

Lachgas: So gefährlich ist die Partydroge Lachgas ist Distickstoffmonoxid (N2O). Mit dem in höheren Mengen betäubend wirkenden Gas wurden vor mehr als 200 Jahren erstmals schmerzfreie Operationen möglich. Inzwischen sind meist andere Narkosemittel im Einsatz.

In den vergangenen Jahren ist das Gas als Partydroge bekannt geworden. Unter Jugendlichen wird es etwa als "Rausch ohne Reue" propagiert. Suchtexperten sehen allerdings auch ein starkes psychisches Abhängigkeitspotenzial.

Laut Rainer Thomasius, Suchtexperte am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) sind in Zusammenhang mit Lachgas schon Todesfälle aufgetreten. Statistische Daten gibt es hierzulande allerdings noch keine, auch nicht über Langzeitfolgen des Konsums.

Die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) warnt: Auf die Inhalation von Lachgas können schwere neurologische Beschwerden folgen: Sie reichten von Bewusstlosigkeit über Lähmungserscheinungen bis hin zu Hirnschäden.

Stadt Gifhorn sind Hände gebunden

Bei der Stadt Gifhorn gibt es Verständnis für das Anliegen. Allerdings: Der Kommune sind nach eigenen Angaben die Hände gebunden. Der Verkauf von Lachgas in Deutschland ist legal, die Snack-Automaten stünden auf privatem Boden. Ordnungs- und baurechtlich könne die Stadt nicht eingreifen, so eine Sprecherin. Die Sorgen des Stadtelternrates teile man aber. Wie auch der Elternrat fordert die Stadt, dass Deutschland die Vorgaben für den Verkauf von Lachgas verschärft.

Gewerkschaft der Polizei: Freier Verkauf erst ab 18

Länder wie Großbritannien, die Niederlande, Dänemark oder die Schweiz sind strenger - Besitz und Verkauf von Lachgas sind mit Ausnahmen verboten oder der Verkauf an Minderjährige ist untersagt. Die Niederlande und Großbritannien stufen das Gas als Droge ein. Christopher Finck vom Stadtelternrat hofft, dass der Fall aus Gifhorn vielleicht ein Anstoß dafür ist, dass Lachgas künftig auch in Deutschland nicht mehr erlaubt ist. Vorbehalte gegen den freien Verkauf von Lachgas gibt es auch anderswo im Norden: Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Hamburg hatte sich kürzlich für eine Prüfung ausgesprochen, ob Lachgas erst ab 18 Jahren frei verkäuflich sein könnte.

