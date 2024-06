Stand: 07.06.2024 12:58 Uhr Kurz ausgebüxt: Luchs flieht aus Bad Harzburger Gehege

Am Donnerstag ist ein gezüchteter Luchs aus einem Gehege in Bad Harzburg ausgebüxt. Wie der Nationalpark Harz bestätigte, sprang das Tier kurz nach seiner Ankunft im Gehege über einen 4,50 Meter hohen Zaun. Mitarbeiter des Nationalparks rüsteten sich für die Suche mit Netzen und Betäubungsgewehren aus. Der Luchs ist den Angaben zufolge an Menschen gewöhnt, weil er in einem Gehege in Nürnberg aufwuchs. Er war laut Nationalpark im Rahmen eines Zuchtprogramms in den Harz gebracht worden. Die Mitarbeiter fanden ihn nach kurzer Zeit in der Nähe des Geheges, betäubten ihn und brachten ihn in einen Stall. Sie überlegen nun, wie sie das Gehege sicherer machen können.

VIDEO: Bad Harzburg: Luchs entkommt aus Gehege im Nationalpark (1 Min)

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Tiere