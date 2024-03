Wildkameras in Wäldern: Forschungsprojekt beobachtet Luchse Stand: 08.03.2024 14:38 Uhr Wie viele Luchse leben an der Grenze zwischen Niedersachsen und Hessen? Ein gemeinsames Forschungsprojekt der beiden Bundesländer will dies nun über das Monitoring bestimmter Gebiete herausfinden.

Dafür seien Wildkameras an speziellen Orten in den niedersächsischen Mittelgebirgsregionen Hils und Solling sowie im nordhessischen Reinhardswald installiert worden, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mitteilte. An dem Projekt, das bereits im Januar gestartet ist, sind unter anderem der Nationalpark Harz und die Georg-August-Universität in Göttingen beteiligt.

Bislang wenige Luchse im Solling gesichtet

Bisher seien nur wenige Luchse auf den Fotos aus dem Solling entdeckt worden, sagte Roland Pietsch, Leiter des Nationalparks Harz. Es gebe aber Hinweise auf Raubkatzen aus benachbarten Höhenzügen wie Vogler, Ahlsburg und Hils. Im vergangenen Juli konnte der Luchsbestand im Solling durch die Auswilderung eines Weibchens geschützt werden.

Videos 2 Min Junge Luchsdame wird im Solling ausgewildert Anfang des Jahres wurde die Raubkatze in einer Waschbärfalle im Nordharz entdeckt. Nun darf sie weiter westlich ein Revier finden. 2 Min

Luchsbestand wächst nur langsam

Luchse sind in Deutschland vom Aussterben bedroht. Der Nationalpark Harz hat daher bereits vor rund 25 Jahren damit begonnen, Tiere auszuwildern. Diese hätten sich mittlerweile bis an die Weser ausgebreitet, sagte Pietsch. 2016 habe eine Wildkamera ein erstes Foto von einer Luchsin mit Jungtieren aufgenommen. "Dies zeigt nochmal eindrücklich, das Wiederansiedlungsprojekt im Harz ist ein voller Erfolg und Basis der Luchspopulation inzwischen weit über den Harz hinaus", so der Leiter des Nationalparks Harz. Laut Pietsch wandern die Raubkatzen in andere Gebiete, um sich dort eigene Reviere zu erschließen. Insgesamt gehe die Ausbreitung der Wildtiere jedoch langsam voran, da sie Hindernisse wie Straßen oder baumlose Landschaften nur schwer überwinden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.03.2024 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Artenschutz