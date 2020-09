Verhaftung

Lúcio Bellentani besucht das VW-Werk in São Bernardo do Campo. Der 72-Jährige hat hier früher als Werkzeugmacher gearbeitet.

Seit Jahrzehnten hat Bellentani das Gelände nicht betreten. Doch seine Erinnerungen an den 29. Juli 1972 sind immer noch präzise. Es ist der Tag, an dem er verhaftet wird. Damals ist Brasilien seit acht Jahren eine Militärdiktatur, und Bellentani tritt wie gewöhnlich die Spätschicht in Halle 4 an.