Stand: 06.10.2022 10:39 Uhr Kindesmissbrauch: 38-Jähriger zu Haftstrafe verurteilt

Weil er ein fünf- und ein zehnjähriges Mädchen mehrfach sexuell missbraucht hat, ist ein Mann aus dem Landkreis Göttingen vom Landgericht zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der 38-Jährige hatte die Taten mit dem Handy gefilmt, wie das Gericht mitteilte. Ein Gutachter habe dem Mann eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit bescheinigt, weshalb er in eine Psychiatrie eingewiesen worden sei. Der 38-Jährige war nach Angaben des Gerichts bereits an seinem früheren Wohnort im Wendland auffällig geworden und hatte sich deshalb in diesem Jahr vor dem Amtsgericht Dannenberg verantworten müssen. Das dortige Urteil wurde in die jetzt verhängte Gesamtfreiheitsstrafe mit einbezogen.

