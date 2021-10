Stand: 11.10.2021 10:04 Uhr Jugendliche attackieren Passanten - 34-Jähriger verletzt

Eine Gruppe von Menschen hat einen einzelnen Mann in Wolfsburg schwer verletzt und ausgeraubt. Nach Polizeiangaben war es zwischen dem 34-Jährigen und der Gruppe von bis zu acht Jugendlichen am Samstagabend in der Innenstadt zu einem Streit gekommen. Im Verlauf schlugen und traten zwei von ihnen auf den Mann ein und verletzten ihn dabei schwer. Die Täter entrissen dem Verletzten den Rucksack und flüchteten. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.10.2021 | 06:30 Uhr