Stand: 30.04.2024 09:33 Uhr Streit zwischen Großfamilien eskaliert: Vier Polizisten verletzt

In Peine sind Angehörige zweier Großfamilien aufeinander losgegangen. Nun ermittelt die Polizei unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Körperverletzung und versuchter Gefangenenbefreiung. Eskaliert sei der Streit am Sonntagnachmittag, teilte ein Sprecher am Dienstag mit. Insgesamt 50 Menschen seien aus bislang ungeklärtem Grund in einen Streit geraten, der sich schließlich auf eine Freifläche vor einem Wohnhaus verlagert habe, so die Polizei. Die Beamten waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Um die Situation zu beruhigen, seien einige Personen in Gewahrsam genommen worden, sagte der Sprecher. Vier Polizistinnen und Polizisten sowie zwei Familienangehörige wurden leicht verletzt. Nach bisherigem Ermittlungsstand haben die Beteiligten keinen Clan-Hintergrund, so die Polizei.

