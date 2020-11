Initiative sagt Anti-Corona-Demo in Braunschweig ab Stand: 09.11.2020 10:06 Uhr Heute Abend marschieren nun doch keine Corona-Skeptiker durch Braunschweig. Die Initiative "Querdenken 53" hat die umstrittene Demo nach Informationen von NDR 1 Niedersachsen kurzfristig abgesagt.

Die Gewerkschaft ver.di hatte die geplante Kundgebung als "Naziveranstaltung" bezeichnet. Hintergrund ist, dass die Demonstration unter dem Motto "Geschichte gemeinsam wiederholen" laut Ankündigung am heutigen 9. November, dem Gedanktag an die Reichspogramnacht, um 18.18 Uhr beginnen sollte. Die Zahlenkombination aus 1 und 8 stehe schon seit Jahren als Chiffre der Neonazis für Adolf Hitler, erklärte der Geschäftsführer des ver.di-Bezirks Süd-Ost-Niedersachsen, Sebastian Wertmüller. "Das ist eine der widerlichsten Demonstrationsankündigungen, die ich in dieser Stadt bisher erlebt habe."

Mobilisierungsstrategie der rechten Szene vermutet

Der 9. November stehe unmissverständlich für den Beginn der staatlich organisierten Vernichtung des deutschen und europäischen Judentums und sei zu Recht ein notwendiger Tag der Erinnerung, sagte Wertmüller. Der Termin, das Motto und die Uhrzeiten machten unmissverständlich klar, "wer hier auf die Straße will", sagte Wertmüller als noch nicht bekannt war, dass die Demo abgesagt wird. Er hatte vermutet, dass es den Initiatoren darum gehe, mit den staatlichen Anti-Corona-Maßnahmen Unzufriedene durch gemeinsame Demos für ein gemeinsames Agieren mit der Nazi-Szene zu gewinnen. Er äußerte Unverständnis darüber, dass die Stadt die Demo überhaupt zugelassen hat. Schlimmer sei es aber, dass die "Querdenker"-Szene immer noch wie ein "Haufen schrulliger Impfmuffel" wahrgenommen werde, und nicht als Teil einer neuen rechten Mobilisierungsstrategie.

Aus dem Ruder laufende Demo in Leipzig

Am Sonnabend hatten rund 20.000 Gegner der Corona-Maßnahmen in Leipzig demonstriert. Dabei gab es zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Auflagen - unter anderem trugen die Teilnehmer keinen Mund-Nasen-Schutz und liefen viel zu dicht nebeneinander. Wegen dieser Verstöße wurde die Demo vorzeitig aufgelöst. Die Polizei ließ sie aber gewähren, als sei dennoch weiter marschierten. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wies im Anschluss voreilige Kritik an der Polizei zurück.

