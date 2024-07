Stand: 01.07.2024 11:00 Uhr Hund illegal im Hausmüll entsorgt: Veterinäramt prüft Vorfall

Mitarbeiter der Mülldeponie Friedland fanden den Kadaver am Dienstag. Laut Tierschutzverein war der Hund nicht registriert.

Der Tierschutzverein Friedland ist nach eigenen Angaben dem Halter eines illegal entsorgten Hundes auf der Spur. Mitarbeitende der Mülldeponie Deiderode (Landkreis Göttingen) hatten den Kadaver des Tieres am vergangenen Dienstag zwischen Hausmüll entdeckt und den Tierschutzverein hinzugerufen. Dieser sollte den Chip des Hundes überprüfen, um den Halter zu finden. Den Tierschützern zufolge trägt der Hund zwar einen solchen Chip, wurde allerdings nicht registriert. Laut Verein habe sich bereits eine Privatperson beim Landkreis gemeldet und als Halter des Hundes vorgestellt. Der Landkreis will den Fall nun prüfen. Hunde und auch Katzen so zu entsorgen ist illegal, sagte eine Sprecherin des Landkreises Göttingen. Dem Halter drohe deshalb ein Bußgeld. Die Tierschützer vermuten, dass er den Hund aus Kostengründen weggeworfen hatte. Wer größere Tiere einäschern und in eine Urne füllen lässt, müsse mit Kosten in Höhe von rund 500 Euro rechnen, so der Tierschutzverein.

