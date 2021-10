Höchste katholische Kirche im Westharz wird Freizeitzentrum Stand: 26.10.2021 13:42 Uhr Das katholische Bistum Hildesheim gibt sein höchstgelegenes Gotteshaus auf: Die 610 Meter hoch gelegene Kirche St. Andreas in St. Andreasberg soll am Donnerstag profaniert werden.

Damit verliert die Kirche ihre Funktion als Gottesdienstort, wie das Bistum Hildesheim mitteilte. Unmittelbar vor der Profanierung will Bischof Heiner Wilmer in der Kirche die letzte Heilige Messe feiern. Einen weltlichen Verwendungszweck für das Gotteshaus gibt es schon: Das Gebäude soll an die Stadt Braunlage, zu der St. Andreasberg gehört, verkauft und zu einer Freizeitanlage umgebaut werden.

Von der Kapelle zum Restaurant

Schon seit Jahren sei das Kirchengebäude für die geringe Anzahl aktiver Katholikinnen und Katholiken in dem Ort zu groß gewesen, sagte ein Sprecher des Bistums. Der letzte Gottesdienst habe dort im Oktober 2019 stattgefunden. Seit vergangenem Jahr gehört die Kirche deshalb zur Pfarrgemeinde St. Benno in Bad Lauterberg. Dies ist der von St. Andreasberg nächstgelegene Ort mit einer katholischen Kirche. St. Andreas wurde am 22. Oktober 1967 geweiht - als Nachfolgebau für die zu klein gewordene St. Bernward-Kapelle. Immerhin kennt man sich in St. Andreasberg mit der "Verweltlichung" von Gotteshäusern aus: Auch die St. Bernward-Kapelle wurde in den 80er-Jahren verkauft und beherbergt seitdem ein Restaurant.

