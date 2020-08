Stand: 31.07.2020 21:46 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Harzer Baumschwebebahn nimmt Betrieb auf

In den nächsten Tagen wird es vermutlich voll im Harz: Die neueste Attraktion, eine Baumschwebebahn, nimmt am Sonnabend den Betrieb auf. Etwa 600 Fahrgäste pro Tag können dann vom 483 Meter hohen Burgberg über eine Strecke von rund 1.000 Metern ins Tal schweben und die Wälder des Harzes aus der Luft besichtigen. Mit maximal 15 Stundenkilometer geht es an einem Gurt schwebend durch das Kalte Tal bis zum Ende des Baumwipfelpfades bei Bad Harzburg. NDR.de nimmt Sie mit virtuell mit auf die Fahrt - probieren Sie hier eine 360°-Tour auf der Baumschwebebahn. Das zweite Video, etwas weiter unten auf der Seite, ist eine Alternative für die Nutzer, die aus technischen Gründen das 360°-Video nicht abspielen können. Viel Spaß!

Bitte einsteigen: Höhenflug im Harz in 360° Schweben über den Bäumen im Harz - mit 360°-Aussicht begleiten Sie unsere NDR Niedersachsen Reporterin Johanna Ohlau auf ihrer Fahrt mit der Baumschwebebahn in Bad Harzburg.

"Erstmal nur Einzeltickets"

Eigentlich, erklärt Eva Ronkainen-Kolb vom Betreiberunternehmen, war ursprünglich angedacht, eine direkte Verbindung von Baumschwebebahn und Baumwipfelpfad zu schaffen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie und den zu erwartetenden langen Schlangen sei daran derzeit noch nicht zu denken. "Wir bieten erstmal nur Einzeltickets an, obwohl Kombitickets geplant waren", sagte sie NDR.de im Vorfeld.

Eine Runde Schweben im Harz 30.07.2020 08:00 Uhr Der Harz hat eine neue Attraktion: Die Baumschwebebahn am Burgberg. NDR Niedersachsen Reporterin Johanna Ohlau hat die Bahn getestet - hier gibt es die komplette Fahrt im Video.







Kosten: 2,5 Millionen Euro

Sie selbst hat die Fahrt schon ein paar Mal absolviert und die 200 Höhenmeter in der Baumschwebebahn zurückgelegt. Sechs Minuten dauert die Fahrt - "atemberaubende Ausblicke" und "Wald zum Greifen nah", versprechen die Veranstalter. Der Bau der neuen Bahn war im November 2019 gestartet, die Kosten liegen bei etwa 2,5 Millionen Euro; 742.000 Euro davon stammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

Kritik von Naturschützern

Unumstritten ist die Baumschwebebahn allerdings nicht: Naturschützer kritisierten das Vorhaben im Harz als unverhältnismäßigen Eingriff in ein Landschaftsschutzgebiet. Die Schwebebahn sei kein Beitrag zur Umweltbildung, sondern der Einstieg in die "Verrummelung" des Kalten Tals und des unter Denkmalschutz stehenden Burgbergs, hieß es im Vorfeld.

Umweltverband warnt vor "Remmidemmi-Tourismus"

Friedhart Knolle, Sprecher der Goslarer Umweltverbände, spricht von "Remmidemmi-Tourismus". Es sei ein deutlicher Unterschied zum Baumwipfelpfad auszumachen. "Dabei geht es um eine Umweltbildungskomponente mit viel Information. Das macht Spaß, gibt aber auch Infos", so Knolle mit Blick auf den Baumwipfelpfad. Bei der Schwebebahn liege der Fokus dagegen auf "Action". "Das darf nicht auf Kosten eines geschützten Waldes gehen", sagte er NDR.de.

Weitere Informationen zur Baumschwebebahn gibt es auf der offiziellen Website im Netz.

