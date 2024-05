"Grenze überschritten": Sanitäter bei Einsatz angegriffen Stand: 09.05.2024 15:36 Uhr Im Landkreis Helmstedt sind am Mittwochabend Sanitäter attackiert und aus einer Wohnung vertrieben worden. Auch der Rettungswagen wurde stark beschädigt. Die örtliche Polizei äußert sich entsetzt.

Die zwei Rettungssanitäter im Alter von 23 und 44 Jahren waren nach ersten Erkenntnissen wegen eines medizinischen Notfalls zu einem 24-Jährigen gerufen worden. In der Wohnung in Königslutter hielt sich laut Polizei auch ein 28-Jähriger auf. Der 24-Jährige habe eine medizinische Behandlung durch die Rettungssanitäter jedoch verweigert, teilte die Polizei mit. Gemeinsam mit dem 28-Jährigen habe er sich daraufhin gegenüber den Sanitätern aggressiv verhalten und sie bedroht.

Männer beschädigen Rettungswagen

Nach Angaben der Polizei zogen sich die Helfer daraufhin in ihren Rettungswagen zurück und alarmierten die Polizei. Die zwei Männer aus der Wohnung seien ihnen gefolgt: Sie hätten den Rettungswagen mit Gegenständen beworfen und das unverschlossene Führerhaus verwüstet. Bis zum Eintreffen der Polizei eilten den Einsatzkräften demnach Zeugen zu Hilfe, die den Vorfall beobachtet hatten. Mehreren Beamtinnen und Beamten sei es schließlich gelungen, die Situation zu beruhigen, teilte die Polizei mit.

Polizeichef kritisiert aggressives Verhalten

Laut Polizei wurde der 24-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, der 28-Jährige wurde nach Feststellung seiner Personalien wieder entlassen. Die beiden Sanitäter wurden den Angaben zufolge bei dem Angriff nicht körperlich verletzt, erlitten jedoch einen Schock und sind vorerst nicht dienstfähig. Am Rettungswagen entstand zudem ein hoher Schaden. "Wenn Rettungskräfte in Ausübung ihrer Tätigkeit angegriffen werden, und dann noch unter anderem von der Person, der geholfen werden sollte, dann ist eindeutig eine Grenze überschritten", sagte der Leiter des Polizeikommissariats Königslutter, Jens aus dem Bruch. Gegen beide Täter wurden Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs und gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet.

