Stand: 08.05.2024 09:15 Uhr 48.000 Euro für Radinfrastruktur in und um Braunschweig

Der Regionalverband Großraum Braunschweig fördert in diesem Jahr erneut 13 Fahrradprojekte mit insgesamt knapp 48.000 Euro. So sollen zum Beispiels Pendler im Landkreis Gifhorn, die sich einen Umstieg vom Auto aufs Fahrrad vorstellen können, Elektro-Falträder testen können. In Braunschweig will der Regionalverband nach eigenen Angaben in eine Fahrradroute am Ringgleis investieren. Und in Adenbüttel (Landkreis Gifhorn) soll eine Raststation mit Sitzbänken, Infotafeln und Reparaturmöglichkeiten entstehen. Der Regionalverband übernimmt den Angaben zufolge pro Projekt maximal 50 Prozent der Kosten. Den Rest müssen die Projektträger selbst zahlen.

