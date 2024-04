Stand: 16.04.2024 07:37 Uhr Harz: Kunstwerke für Ausstellung "Natur - Mensch" gesucht

Für eine Ausstellung zum Thema "Natur - Mensch“ werden im Harz Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Welt gesucht. Noch bis zum 10. Mai kann man sich bewerben, teilten der Nationalpark Harz und die Stadt Braunlage (Landkreis Goslar) mit. Die eingereichten Arbeiten sollen das Spannungsverhältnis zwischen Mensch und Natur zeigen. Künstler können sich per Mail an kunst@npharz.de bewerben. Bis zu 500 Kunstwerke aus allen Sparten werden erwartet. Eine Jury wählt dann die Werke aus, die im September in Sankt Andreasberg (Landkreis Goslar) ausgestellt werden. Dann sollen auch die 30. Andreaspreise vergeben werden. Der Hauptpreis ist mit 2.000 Euro dotiert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.04.2024 | 08:30 Uhr