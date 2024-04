Tourismus im Harz: Nationalpark erhält weitere Fördergelder

Stand: 08.04.2024 20:45 Uhr

Die Nationalparkverwaltung Harz bekommt heute Fördergelder in Höhe von rund 764.000 Euro. Das Geld soll zum Großteil in den Ausbau der Ausstellung im Besucherzentrum in Torfhaus im Oberharz fließen.