Stand: 29.04.2024 14:21 Uhr Messerstiche auf offener Straße: 37-Jähriger verletzt

Ein 25-Jähriger steht im Verdacht, am Sonntagnachmittag in Salzgitter mehrfach mit einem Messer auf einen 37-Jährigen eingestochen zu haben. Der Verletzte kam laut Polizei in ein Krankenhaus, schwebte aber nicht in Lebensgefahr. Den Angaben zufolge waren die beiden Männer aus noch unklaren Gründen in einen Streit geraten, der schließlich eskalierte. Der Verdächtige sei nach der Tat zunächst geflüchtet, bald darauf aber ermittelt worden. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen ihn ein.

