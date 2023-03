Stand: 30.03.2023 16:43 Uhr Göttingen: Kaninchen geklaut - 200 Euro Finderlohn ausgesetzt

Am Mittwochabend sind zwei Kaninchen aus einem Gehege in Göttingen gestohlen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hat die Besitzerin Strafanzeige gestellt und darüber hinaus einen Finderlohn in Höhe von 200 Euro ausgesetzt. Während ein drittes Kaninchen im Auslauf zurückgelassen wurde, sind die Löwenkopfzwergkaninchen "Timi" und "Rocky" spurlos verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise, damit die "flauschigen Schönheiten" wieder ihrer Besitzerin übergeben werden können.

