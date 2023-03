Stand: 19.03.2023 14:41 Uhr Göttingen: Einweihung des Pottwal-Skeletts im Forum Wissen

Im Forum Wissen in Göttingen ist am Sonntag das Pottwal-Skelett eingeweiht worden. Es hängt nun im Atrium des Museums über den Köpfen der Besucherinnen und Besucher. Einige Besucherinnen und Besucher kennen es noch von früher. Es stammt von einem Pottwal, der 1998 an der Küste vor St. Peter-Ording gestrandet war. Ein Jahr später wurde es im damaligen Zoologischen Museum Göttingen aufgebaut. Im Zuge des Umbaus zum Forum Wissen wurde es restauriert. Präparator Carsten Wortmann erklärte während der Einweihung, dass die Knochen von Fett befreit werden mussten, damit sie länger halten. Die Restauration und Transporte haben insgesamt 100.000 Euro gekostet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.03.2023 | 15:00 Uhr