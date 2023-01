Stand: 30.01.2023 18:29 Uhr Geplante Leihmutterschaft: Datenschützer rüffeln Landeskirche

Der Datenschutzbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) kritisiert die Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig. Die Kirche habe im Zusammenhang mit einer geplanten Leihmutterschaft des Braunschweiger Domkantors Gerd-Peter Münden gegen den Datenschutz verstoßen. Dass Münden gemeinsam mit seinem Ehemann eine Leihmutterschaft in Kolumbien plant, war durch eine Mitarbeiterin der Kirche öffentlich geworden. Sie hatte einen E-Mail-Verteiler der Domsingschule genutzt, um auf die von ihrem Kollegen geplante Leihmutterschaft einzugehen. 600 Personen sollen so informiert worden sein. Die Landeskirche teilte mit, die Verantwortlichen seien damals davon ausgegangen, dass das Vorhaben des Domkantors bereits Stadtgespräch in Braunschweig gewesen sei.

