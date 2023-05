Galeria Karstadt Kaufhof in Braunschweig: 17 Kündigungen erwartet Stand: 17.05.2023 20:11 Uhr Am Galeria-Standort in Braunschweig sollen laut Betriebsrat 17 Stellen gestrichen werden. Demnach erhalten Beschäftigte an der Kasse und im Verkauf mit Frist zu Ende August betriebsbedingte Kündigungen.

Der Kunde wird den Stellenabbau also deutlich zu spüren bekommen. Das bestätigte der Braunschweiger Betriebsratsvorsitzende Stefan Nagelschmidt dem NDR Niedersachsen. Es sind nicht die ersten Kündigungen bei der Braunschweiger Galeria-Filiale: Erst kürzlich wurde den Beschäftigten des Restaurants zum 31. Januar 2024 gekündigt - sie sind bei einer Galeria-Tochtergesellschaft angestellt.

Ver.di schließt Kündigungen an weiteren Standorten nicht aus

Eine Nachfrage, ob auch an den anderen verbleibenden niedersächsischen Galeria-Filialen wie in Goslar, Lüneburg und Oldenburg mit Personalabbau zu rechnen ist, ließ der Galeria-Karstadt-Kaufhof-Konzern bisher unbeantwortet. Ver.di-Landesfachbereichsleiterin Sabine Gatz schließt Kündigungen an den anderen Standorten aber nicht aus. Aus ihrer Sicht seien diese höchst problematisch, denn mit einem Stellenabbau würde die Kernkompetenz der Warenhäuser - die persönlichen Beratung - verloren gehen. Der Galeria-Standort in Braunschweig stand zunächst auf der Streichliste des Konzerns. Vor knapp drei Wochen folgte dann die Kehrtwende - Vermieter und Konzern einigten sich darauf, dass das Kaufhaus bestehen bleibt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 16.05.2023 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Einzelhandel