G7-Arbeitsminister essen heute Abend auf Schloss Wolfsburg Stand: 23.05.2022 10:34 Uhr Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) lädt die Arbeitsminister der sieben großen westlichen Industrienationen nach Wolfsburg ein. Sie treffen sich heute zu einem Abendessen im Schloss.

Morgen geht es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Runde aus Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien und den USA in die Gespräche. Auf der Agenda stehen aktuelle Fragen der internationalen Beschäftigungs- und Sozialpolitik. "Für mich als Arbeitsminister steht der Schutz der Beschäftigten bei der notwendigen Gestaltung des ökologischen und digitalen Wandels ganz oben auf der Agenda unserer G7-Präsidentschaft", sagte Heil. "Als wirtschaftlich starke Industrienation haben wir eine Verantwortung auch gegenüber anderen Regionen der Welt. Deshalb wollen wir die G7-Präsidentschaft dazu nutzen, um konkrete Verbesserungen für alle Menschen zu erreichen", so Heil.

Heil zeigt Wandel in der Arbeitswelt am Beispiel VW

Bundesarbeitsminister Heil, der aus der Region Peine kommt, lädt die Amtskolleginnen aus Frankreich und Großbritannien sowie ihre Kollegen aus den USA, Kanada, Japan und Italien in die Autostadt ein. "Wolfsburg steht wie kaum eine andere Stadt in Deutschland für Industrie, für Arbeit, für Wertschöpfung", sagte Heil der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Zugleich kann man in der Autostadt hautnah erleben, was der Wandel der Arbeitswelt konkret bedeutet." Bei Volkswagen ist zudem ein Treffen mit Auszubildenden geplant.

BKA und Polizei überwachen Treffen

Bundeskriminalamt, Polizei und die Stadt Wolfsburg haben sich gemeinsam vorbereitet. BKA und Polizei überwachen das Treffen der Politikerinnen und Politiker im Schloss, im Hotel und in der Autostadt. Einzelne Straßen könnten vorübergehend gesperrt sein, heißt es. Wolfsburg als Sperrgebiet werde es nicht geben. Krawalle wie 2017 in Turin (Italien) werde nicht erwartet.

Deutschland hat dieses Jahr G7-Vorsitz

Beim Treffen der Arbeitsministerinnen und -Minister gibt es nach Angaben des Ministeriums folgende drei Themenschwerpunkte:

Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz

Stärkung des sozialen Schutzes

Deutschland hat dieses Jahr den G7-Vorsitz inne und richtet die Treffen der Fachminister aus. Das Gipfeltreffen ist vom 26. bis 28. Juni auf Schloss Elmau in Bayern geplant.

