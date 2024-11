Für die Nachhaltigkeit: Neuer Chemie-Campus für die TU Clausthal Stand: 15.11.2024 15:00 Uhr Am Mittwoch wird der Grundstein gelegt für den 38-Millionen-Euro teuren Neubau des Chemie-Campus an der TU Clausthal. Laut Wissenschaftsminister Falco Mohrs ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit.

An der TU Clausthal ist in 78 Prozent aller Studiengänge das Fach Chemie Teil des Curriculums. An dem neuen Chemie-Campus sollen nun alle chemischen Institute gebündelt werden. Die "Chemie ist eine Schlüsselwissenschaft für all unsere Forschungsfelder", sagt die Universitätspräsidentin Heike Schenk-Mathes. Der erste Bauabschnitt soll 38 Millionen Euro kosten, der zweite nochmals eine mittlere zweistellige Millionensumme. Es ist das größte Bauprojekt der TU seit Jahrzehnten. Zum Baubeginn sind Niedersachsens Wissenschaftsminister Falco Mohrs (SPD) und Finanzminister Gerald Heere (Grüne) im Harz zu Gast.

Chemie - wichtig für die Nachhaltigkeit

Der neue Chemie-Campus soll Forschung und Lehre im Bereich der nachhaltigen Materialchemie fördern und unterstütze damit einen Wandel in der Industrie, heißt es von der TU. In der Chemie werden laut Ministerium moderne Nanomaterialien und innovative Energiespeicher entwickelt, die einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige Zukunft leisten könnten. "Es geht darum, unsere Zukunft nachhaltig zu gestalten und den Lebenszyklus von Produkten zu verlängern", so Minister Mohrs.

Land Niedersachsen bewilligt Millionensumme

Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Niedersächsischen Landtags hatte die Mittel für den ersten Bauabschnitt in Höhe von rund 38 Millionen Euro im Jahr 2023 freigegeben. Im ersten Abschnitt wird ein neues, zweigeschossiges Praktikumsgebäude errichtet. Außerdem soll der Horst-Luther-Hörsaal saniert werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung Wissenschaft