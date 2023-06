Stand: 29.06.2023 10:58 Uhr Millionen für Chemie Campus: Bau kann in Clausthal beginnen

Der Chemie Campus der Technischen Universität Clausthal kann gebaut werden. Der Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Niedersächsischen Landtags hat die Mittel für den ersten Bauabschnitt in Höhe von rund 38 Millionen Euro freigegeben. Die Tiefbau-Arbeiten sollen noch noch in diesem Jahr beginnen, sagte ein TU-Sprecher in Clausthal. Der Start des Hochbaus erfolgt 2024. Im ersten Abschnitt wird ein neues, zweigeschossiges Praktikumsgebäude errichtet. Außerdem soll der Horst-Luther-Hörsaal saniert werden. Im Chemie Campus Clausthal wird die Universität durch Umzug und Umbau ihre chemischen Institute an einem Ort zusammenfassen. Der geplante zweite Bauabschnitt kostet nochmals eine mittlere zweistellige Millionensumme. Über diese Mittel entscheidet der Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Landtags im kommenden Jahr.

29.06.2023 | 13:30 Uhr