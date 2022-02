Stand: 28.02.2022 07:49 Uhr Friedland bereitet sich auf Flüchtlinge aus der Ukraine vor

Hunderttausende fliehen vor dem Krieg in der Ukraine. In Niedersachsen bereiten sich die Landesaufnahmebehörden auf die Ankunft der Flüchtlinge vor, auch das Grenzdurchgangslager in Friedland. Um Kapazitäten zu schaffen, werde versucht, vorhandene Bewohner auf Kommunen zu verteilen, sagte der Leiter Heinrich Hörnschemeyer dem NDR Niedersachsen. Auch könnten zunächst zusätzliche Betten in die Zimmer gestellt werden. Zudem sollen Unterrichtsräume zu Unterkunftsbereichen umgewidmet werden, so Hörnschmeyer.

VIDEO: Grenzdurchgangslager Friedland: Chef geht in den Ruhestand (9 Min)

