Stand: 20.03.2023 15:30 Uhr Frau aus Braunschweig vermisst - Polizei bitte um Mithilfe

Die Polizei sucht nach einer 41 Jahre alten Frau aus Braunschweig, die seit Freitag vermisst wird. Sie wurde zuletzt am Freitagmorgen im städtischen Klinikum Braunschweig gesehen. Einen Tag zuvor war nach Angaben der Polizei an einem Feldweg, in Verlängerung der Straße Mühlentrift in Braunschweig-Rautheim, bereits ein Rucksack mit persönlichen Gegenständen der Vermissten gefunden worden. Die Frau ist etwa 1,65 Meter groß und schlank. Sie hat dunkelblonde, schulterlange Haare, die sie meistens zum Zopf gebunden trägt. Bekleidet ist sie vermutlich mit einer blauen Jeans und einem hellen Pullover. Der Polizei zufolge ist sie dringend auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, sollte sich unter der Telefonnummer (0531) 476 25 16 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.03.2023 | 06:30 Uhr