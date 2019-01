Stand: 25.01.2019 15:27 Uhr

Experten: Abbiege-Assistenten zur Pflicht machen

Mit acht Empfehlungen an den Gesetzgeber haben rund 2.000 Experten am Freitag den 57. Deutschen Verkehrsgerichtstag (VGT) in Goslar beendet. Die Fachleute sprechen sich unter anderem dafür aus, hochmoderne Abbiege-Assistenten und Notbrems-Systeme zur Pflicht zu machen. Die Bundesregierung solle sich dafür einsetzen, dass diese Techniken in allen neuen Bussen und Lastwagen eingebaut werden, so die Experten.

Videos 01:25 NDR//Aktuell Rechts-Abbiegeassistenten - Pflicht für Lkw? NDR//Aktuell Ein Rechts-Abbiegeassistent für Lkws könnte Unfälle verhindern, bei denen Radfahrer und Fußgänger erfasst werden. Auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar setzen sich Experten dafür ein. Video (01:25 min)

Eigene Grünphasen für Fußgänger und Radfahrer

Die Assistenz-Systeme sollen die Zahl tödlicher Unfälle mit Lkw- und Bus-Beteiligung reduzieren. Oft geschehen diese, wenn die Fahrer beim Rechtsabbiegen Fußgänger oder Radfahrer übersehen. Gerade erst waren in Lehrte (Region Hannover) und in Oldenburg zwei junge Menschen bei solchen Unglücken tödlich verletzt worden. Der VGT empfiehlt eine Ampelschaltung, bei der Radfahrer und Fußgänger eigene Grünphasen haben.

Bau neuer Stellplätze an Autobahnen gefordert

Ein weiteres Problem, das in Goslar diskutiert wurde, sind übervolle Rastplätze an Autobahnen. Lkw-Fahrer stellen ihre Fahrzeuge vielfach auf Zu- und Abfahrten und auf dem Standstreifen ab, um ihre Ruhezeiten einzuhalten. Dies stelle eine erhebliche Unfallgefahr dar, so die Verkehrsexperten. Die Zahl der bundesweit fehlenden Lkw-Stellplätze soll im fünfstelligen Bereich liegen - der Bau neuer Plätze sei dringend notwendig.

Die Empfehlungen des Verkehrsgerichtstags im Einzelnen

Viele Stimmen für Goslar

Unterdessen zeichnet sich ab, dass der Verkehrsgerichtstag wohl in Goslar bleiben wird. In einer Umfrage unter den Teilnehmern hat die überwiegende Mehrheit für Goslar als Tagungsort plädiert. Eine Entscheidung hat der Vorstand noch nicht gefällt, doch sowohl der neue Präsident des VGT, Ansgar Staudinger als auch sein Vorgänger Kay Nehm haben sich bereits für einen Verbleib in Goslar ausgesprochen. Nach einiger Kritik in den vergangenen Jahren hatte sich Leipzig als neuer Standort beworben.

