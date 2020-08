Stand: 26.08.2020 13:52 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Erneute Feuer in Einbeck: Experten suchen Spuren

Nach zwei Bränden in einer Kleingarten-Kolonie in Einbeck (Landkreis Northeim) suchen Kriminaltechnik-Experten heute nach Spuren. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Polizei hat inzwischen ein Strafverfahren wegen Brandstiftung gegen unbekannt eingeleitet. Per Hubschrauber wurde erfolglos nach einem Verdächtigen gesucht. Rund 100 Feuerwehrleute hatten in der Nacht zu Mittwoch in Flammen stehende Gartenlauben gelöscht.

Mutmaßliche Brandstifterin in Psychiatrie

Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Verletzt wurde bei den Feuern niemand. In Einbeck brennt es seit Wochen immer wieder. Eine mutmaßliche Brandstifterin wurde am vergangenen Wochenende in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Anfang Juli war in Einbeck die historische Saline abgebrannt. Dabei war ein Millionenschaden entstanden.

