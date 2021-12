Stand: 30.12.2021 10:23 Uhr Erneut Kleber-Attacken auf Autos in Wolfsburg

Erneut haben Unbekannte in Wolfsburg mehrere Autos mit einem schnellhärtenden Kleber beschädigt. Laut Polizei schlugen die oder der Täter diesmal in Fallersleben zu. Die Karosserien von drei Fahrzeugen - ausschließlich VW-Modellen - wurden eingeschmiert. Bereits seit Jahren treibt jemand in Wolfsburg auf diese Art sein Unwesen und hat dabei mehr als 800 Autos beschädigt. Der Schaden summiert sich laut Polizei inzwischen auf rund 1,5 Millionen Euro.

