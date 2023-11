Stand: 29.11.2023 15:16 Uhr Entlaufene Galloway-Rinder: Sperrgebiet bleibt länger bestehen

Um die im Juni entlaufenen Galloway-Rinder einzufangen, bleibt das Sperrgebiet im Landkreis Göttingen länger bestehen. Noch bis zum 31. Dezember gilt das Betretungs- und Aufenthaltsverbot in einem gekennzeichneten Bereich zwischen den Dörfern Bremke und Ischenrode, teilte der Landkreis am Mittwoch mit. Ausgenommen ist die Landestraße 567 zwischen Bremke und Ischenrode, solange Autofahrer dort nicht anhalten oder Licht- oder Tonsignale geben. Auch Jagdpächter und Landwirte dürfen das Gebiet im Rahmen der Bewirtschaftung betreten. Ein Großteil der Rinder ist bereits eingefangen. Um die restlichen Tiere einzufangen, sei das Sperrgebiet jedoch nach wie vor notwendig, so der Landkreis. Schon die bloße Anwesenheit von Menschen innerhalb der Sperrzone erschwere die geplanten behördlichen Maßnahmen. Bei Verstößen droht eine Geldbuße von bis zu 5.000 Euro.

