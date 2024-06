Stand: 02.06.2024 16:25 Uhr Autofahrer entkommt nach Verfolgungsfahrt durch Bad Harzburg

In Bad Harzburg im Landkreis Goslar ist ein Unbekannter am Samstagabend mit seinem Wagen nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei geflüchtet. Laut Polizei war das Auto wegen seiner "auffälligen und rasanten Fahrweise mit unterschiedlichsten Manövern" einer Streifenwagenbesatzung aufgefallen. Als der Fahrer den Streifenwagen bemerkte, habe er Gas gegeben. Die Polizei verfolgte das Auto über mehrere Kilometer und mit mehreren Wagen durch das Stadtgebiet, verlor ihn aber schließlich. Bislang seien lediglich Fragmente des Kennzeichens bekannt, so die Polizei - unter anderem, dass das Auto im Landkreis Pinneberg bei Hamburg zugelassen ist. Weitere Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer (05322) 91 11 10 entgegen.

