Stand: 02.06.2024 14:14 Uhr Unfall auf A2 bei Helmstedt: Fünf Menschen verletzt

Bei einem Unfall auf der A2 bei Helmstedt sind am frühen Samstagabend fünf Menschen verletzt worden. Laut Feuerwehr waren in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Ausfahrten Helmstedt-Zentrum und Helmstedt-Ost aus bislang ungeklärter Ursache zwei Fahrzeuge zusammengestoßen: Ein Fahrzeug habe sich dabei überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben, so ein Feuerwehrsprecher. Schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten demnach Ersthelferinnen und Ersthelfer die Insassen der Unfallwagen befreit. Fünf Menschen seien verletzt worden, so die Feuerwehr. Während der Aufräumarbeiten musste die Autobahn in Richtung Berlin voll gesperrt werden.

